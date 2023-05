FRANCUSKOJ AVANTURI BLIŽI SE KRAJ! Leo Messi jako razljutio Parižane

Kako se i pretpostavljalo prvak francuske PSG nije oprostio zadnju avanturu svojeg skupo plaćenog argentinskog nogometaša Lea Messija, koji je zaradio dvotjednu suspenziju.

Naime, Messi je nakon domaćeg poraza u prošlom kolu od Lorienta, sljedeći dan otputovao poslovno u Rijad i o tome je obavijestio svoje pratitelje na društvenim mrežama, ali ne i PSG, što je jako razljutilo njegove poslodavce.

Argentinac je angažiran od strane Saudijske Arabije kao veleposlanik turizma i za tu čast, Saudijci mu godišnje plaćaju oko 30 milijuna eura, a dok je on bio u Rijadu njegovi suigrači bili su na treningu.

Kraj ljubavi

Leo Messi je tako dobio dva tjedna suspenzije od strane PSG-a pa ga neće biti u kadru za Troyes i Ajaccio, a moguće je da je Argentinac već i odigrao zadnje minute za Francuze.

Messi ima ugovor do kraja sezone s PSG-om, uz mogućnost produljenja ugovora, no kako se čini ljubav između kluba i Argentinca polako puca po šavovima.

Messi did not wait for the agreement of Christophe Galtier or Luis Campos before leaving.









