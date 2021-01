FRANCUSKI NAPADAČ OSTVARIO SAN: Nije mogao sakriti oduševljenje potpisom za Premierligaša

Po novom načinu potpisivanja ugovora koji se proširio Europskim klubovima, Francuski napadač Jean-Philippe Mateta (23) otišao je na posudbu u Crystal Palace iz njemačkog Mainza uz pravo otkupa ugovora , objavili su danas iz ovog Premierligaša.

👊 Welcome to the Palace, Jean-Philippe Mateta.#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 21, 2021