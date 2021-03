FRANCUSKA NOVINARKA NAPALA ĐOKOVIĆA: On vas nervira ne zato što je bolji od vas, već vas samo nervira

Autor: M.L.Š

Novak Đoković nije omiljen tenisač, meta je navijačkih zvižduka, novinari ga napadaju, a svaki njegov korak se promatra i komentira.

Sam tenisač priznao je da mu se to ne sviđa, ali da se navikao te da se hrani negativnom energijom usmjerenom prema njemu.

Francuski L’Equipe objavio je tekst pod naslovom ”Nema ljubavi za Đokovića”, tekst u kojem novinarka Chyrstelle Bonnet napada srpskog tenisača do osobne razine.

”Zašto volimo nekoga? Zašto volimo jednog sportaša više od drugog? Nole da igra protiv ljuskavaca svejedno bi oklijevali navijati za njega, bez obzira na to što je osvojio Australian Open, što ima 18 Grand Slamova te je 310 tjedana je prvi. Možda njegov oholi stav, možda što je došao nakon tandema Federer – Nadal te nije ostalo ljubavi za njega. Ili zbog prevelike želje da bude voljen? Nick Kyrgios je rekao: ‘Toliko želi biti voljen da to ne mogu podnijet”’, napisala je Francuskinja te iskazala sumnju na njegovu ozljedu tijekom Australian Opena:

”Može lomiti reket ili biti pažljiv prema svima, u najgorem slučaju vas to nervira, a u najboljem vas nije briga. Tvrdio je da je igrao s potrganim trbušnim mišićem veličine 2,5 centimetara. S tim bi se mučili i superheroji, a on je osvaja Australian Open servirajući 200 kilometara na sat. On vas nervira. Ne zato što je napravio više od vas, već vas samo nervira”, zaključila je Bonnet.