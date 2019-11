FRANCISS NGANNOU NAPUŠTA UFC? Je li ovo početak suradnje s novom organizacijom?

Najmoćniji udarač UFC-ove teške divizije, Kamerunac Francis Ngannou, demonstrirao je na popularnoj “kruški” kakav udarac čega svakoga tko se se njima zatekne u oktagonu. Njegovo udaranje kruške je objavio “Iron Mike”. Kamerunac je udario nešto više od 800 bodova, no teško je procijeniti koliko je to jako, jer kruška ko’ kruška, svugdje je različita.

“Mladi moj brat Francis Ngnanou ima u svojim rukama ozbiljnu snagu. Tko misli da može udariti jače od neokrunjenog prvaka?”, napisao je bivši svjetski boksački prvak podijelivši video na kojem UFC borac udara “krušku”.

Zanimljiv detalj su i PFL rukavice koje je Ngannou navukao na svoju desnu šaku. Bilo bi zanimljivo čuti reakciju njegovih šefova u UFC-u na svojevrsnu reklamu konkurentske organizacije koja sve ozbiljnije grabi prema naprijed.

Nedavno je strašni Kamerunac javno izrazio nezadovoljstvo tretmanom koji mu pruža UFC. Nakon što je poslije poraza od Miočića oko Kamerunca nastalo zatišje, valovi su se ponovno zatasali trima vezanim pobjedama, pa je “Predator” s razlogom zatražio bolji tretman: “Moraju nešto napraviti sa mnom. Što? Želim prokleti odgovor. Želim znati svoju poziciju. Želim znati što ja to radim ovdje. Ja sam drugi na ljestvici teškaša i svi drugi su već zauzeti. Ja ispadam kao neki tip koji očajnički traži borbu” rekao je za MMA Junkie.

Možda je baš navlačenje PFL-ovih rukavica posljednje upozorenje čelniku UFC-a Dani Whiteu, da će ukoliko ostane na margini njegovih planova, ovaj snagator potražiti novog poslodavca.

The young brother @francis_ngannou has some serious power 🥊 Who thinks they can hit harder than the uncrowned champ? #tysonchallenge pic.twitter.com/K38SwdswHh

— Mike Tyson (@MikeTyson) ٧ نوفمبر ٢٠١٩