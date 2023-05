(FOTO) ZVEZDIN BORJAN U SREDIŠTU SKANDALA! Dobio udarac u glavu pa krenuo na napadača

Golman Crvene zvezde i kanadske reprezentacije Milan Borjan svako malo se nađe u nekom skandalu, ili oko rata s navijačima oko supruge ili o izjavama o srpskoj Dalmaciji, no nevolje ga nekako ne zaobilaze.

Tako je Borjan ni kriv ni dužan dobio šakom u glavu, poslije gostovanja Crvene zvezde u Kragujevcu, a sve u sklopu 36. kola Superlige Srbije.

Zvezda i Radnički 1923 odigrali su bez pobjednika 1:1 i tim remijem klub iz Beograda je utakmicu bliže da osvoji prvenstvo bez poraza, ali cijeli susret obilježio je napad huligana na Milana Borjana.

Krenuo u obračun

Kako donose mediji iz susjedstva, Borjan je cijelu utakmicu proveo na klupi, a poslije susreta otišao se fotografirati s mladim navijačima, kada je napadnut.

Golman Zvezde, kako navode očevici, dobio udarac u glavu, ali to ga je samo razbjesnilo te je preskočio ogradu i našao se oči u oči s napadačem. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

"Love is written on our tractor."

– Milan Borjan pic.twitter.com/feeO7VcnpT

— Sam Street (@samstreetwrites) December 13, 2022