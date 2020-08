(FOTO/VIDEO) Nizozemska sportašica godine završila na ulici pa se prebacila na porniće: ‘Ne žalim ni za čim…’

Nevjerojatan životni, privatni i poslovni put imala je bivša nizozemska gimnastirčarka Verona van de Leur, koja je od vrhunske sportašice koja je osvajala medalje na europskim i svjetskim prvenstvima, preko kriminalke došla do web-cam djevojke i producentice pornića.

Ova sjajna bivša gimnastičarka 2002. godine osvojila je pet medalja na Europskom prvenstvu, a iste je godine osvojila zlato na parteru na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj.

Proglasili su je sportašicom godine u Nizozemskoj. Pred njom je bila blistava karijera, koja je otišla u drugom smjeru, preko zatvora do web-cam djevojke i pornofilmova.

Nakon što je odlučila otići u mirovinu, njeni roditelji su je na neki način odrekli i nisu ju pustili da se vrati njihovoj kući, dapače – promijenili su brave, piše 24sata.

”Novac im je bio važniji od kćeri. Kad sam jednom pokušala ući u kuću, nisam mogla, promijenili su bravu. Prvo sam pomislila: “Ovo mora biti greška, nazvat ću doma”. Ali nisu se javljali, nisu otvarali i shvatila sam da nisam dobrodošla”, rekla je Verona.

”Uvijek sam razmišljala da je to moj život, da volim to raditi i uvijek sam na to gledala kao posao” , kazala je Verone, no danas, kako otkriva u svojoj autobiografiji, ovaj posao je iza nje, iako tvrdi, da ponovno bira, opet bi učinila isto.