(FOTO) VELIKOG IGRAČA PRETUKLI, POJAVILE SE SLIKE IZ BOLNICE! Supruga zabrinuta: ‘Leži i ne miče se’

Težak i opasan napad dogodio se ovog tjedna ispred jednog restorana u Moskvi, a meta je bio veliki igrač Aleksej Šved, košarkaš moskovskog CSKA s reprezentativnim iskustvom u dresu Rusije, koji je dio karijere proveo i u NBA ligi.

Sve se dogodilo nakon jedne verbalne svađe koja je prerasla u fizičko nasilje, a nakon toga, Šved je završio u bolnici gdje su mu ustanovljene teške ozljede, između ostalog, napuknuće lubanje i kontuzija mozga.

S obzirom na popularnost ruskog košarkaša, mnoge je ova vijest zabrinula, a informacije kako trenutno stoje stvari približila je njegova supruga Anastasija. Strahovalo se za Švedov život, čini se da je najgore prošlo, ali velika zabrinutost i dalje je tu, kako je približila supruga.

“Stanje je takvo da će trebati proći novo snimanje glave u sljedećih 10 dana do dva tjedna. Ima oteklinu, može rasti, ali još se ništa ne zna. Dobio je upute da leži i da se ne miče”, rekla je Anastasija.

Dodala je koliko je stanje i dalje ozbiljno. “U mozgu je još zrak koji bi trebao izaći, ta dijagnoza je ozbiljna, a to je samo dio opasnosti. Sada nije na intenzivnoj njezi, ali je i dalje u bolnici”, dodala je supruga poznatog košarkaša.

Nakon teške vijesti javio se i Švedov klub, moskovski CSKA, s fotografijom koja prikazuje kako poznati košarkaš trenutno izgleda.

Kako će teći oporavak, za sada je još nepoznato, ali dobra vijest je da je policija uspjela ući u trag napadačima i privesti ih. Po informacijama iz Rusije, bila su ih trojica, u dobi od 17 do 20 godina, a prijeti im kazna zatvora koja može trajati do 12 godina.

U međuvremenu, danas 34-godišnjem Švedu utjeha je došla i s posjetom njegovih klupskih kolega koji su dali podršku usred neizvjesnosti koja sada vlada.

CSKA players and coaches visit Alexey Shved at hospital after he was attacked by a few men leaving a restaurant on May, 1st. pic.twitter.com/TUbZBU1Gsg

— Artem Komarov (@art_basket) May 3, 2023