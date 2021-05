(FOTO) VARAO S 22 GODINE STARIJOM PA NADRAPAO: ‘Tražio sam nešto više, a cijelo vrijeme bila si tu!’

Malik Beasley, košarkaš Minnesota Timberwolvesa u NBA ligi, proteklih je mjeseci u svojem privatnom životu postao zanimljiv zbog ljubavne afere s Larsom Pippen, nekadašnjom suprugom bivše NBA zvijezde Scottieja Pippena.

Beasley se upleo u ljubavnu avanturu s 46-godišnjom Pippen, ženom koja je 22 godine starija od njega, a zbog toga je ostavio suprugu Montanu Yao.

Sada se zbog svega kaje.

Nakon što se ‘zapetljao’ u vezu s drugom ženom, 24-godišnji američki košarkaš očito je nakon nekoliko mjeseci shvatio da je napravio pogrešku. Nakon svega, objavio je poruku na Instagramu s isprikom supruzi koju je ostavio.

‘Žao mi je što sam te stavio u situaciju u kojoj si bila u posljednjih nekoliko mjeseci. Glava mi nije bila na mjestu na kojem je trebala biti. Tražio sam nešto više, a ti si cijelo vrijeme bila tu’, napisao je Beasley u svojoj poruci.

Opisujući što se dogodilo, Beasley je u objavi na Instagramu dodao da je raskinuo vezu kojom je varao suprugu i da želi ponovno biti s Yao.

‘Želim poručiti cijelom svijetu i tebi da nitko drugi nije toliko bitan za mene kao ti’, napisao je američki košarkaš u poruci supruzi kojoj je unatrag nekoliko mjeseci bio okrenuo leđa.

