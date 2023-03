(FOTO) VARAO JU JE, A SAD SE OPET LJUBE! Supruga nogometaša iznenadila, o njemu se svašta pisalo

Annie Kilner je i dalje sa zvijezdom Manchester Cityja, Kyleom Walkerom. Pomalo je to iznenađujuće za englesku javnost jer se dobro zna da ju je reprezentativac već nekoliko puta prevario.

Walker i njegova partnerica upoznali su se u Sheffieldu, njihovom rodnom gradu, kada je nogometaš imao 17, a Annie 15 godina. Prošle godine su se i oženili.

On ju je ranije prevario s britanskom TV zvijezdom Laurom Brown, nakon čega ga je izbacila iz doma, ali odlučila da prijeđe preko toga, pa mu se opet vratila.

Potom je početkom 2020. godine engleski reprezentativac započeo vezu sa Lauryn Goodman. Ni to nije smetalo Annie te je nakon početne ljutnje sve oprostila beku Cityja.

I sada djeluje kao da je sve u najboljem redu. Zajedno su šetali ulicama Cheshirea, a u jednom trenutku su se i poljubili. Walker joj je obećao da ono loše više neće raditi.

Man City's Kyle Walker locks lips with wife despite history of cheatinghttps://t.co/ficwa8e7jD pic.twitter.com/AiRkSPJ03Q

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 5, 2023