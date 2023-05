(FOTO) TORCIDA STIGLA U RIJEKU! Jake snage MUP-a osiguravaju finale Kupa, dolaze i Boysi?!

U srijedu od 19 sati na Rujevici u finalu Kupa hrvatske sastaju se Hajduk i Šibenik, a od ranog jutra najavljuje se veliki dolazak navijača u Rijeku, o čemu smo već pisali.

Torcida je na utakmicu krenula takozvanim ‘bijelim vlakom’, a mnoštvo navijača dolazi u vlastitom aranžmanu, osobnim automobilima ili kombijima, koje je na izlazu kod Grobnika počela usmjeravati policija.

MUP je vrlo dobro pripremljen za ovogodišnje finale Kupa, nitko ne želi da se dogode ponovno nemile scene kakve smo vidjeli u blizini Karlovca prošle godine, a do sada sve prolazi bez incidenata.

Visoki rizik

Ova utakmica finala Kupa je visokog rizika, jer se igra na neutralnom terenu u Rijeci na Rujevici, a i Torcida i Funcuti najavili su dolazak u velikom broju na Kvarner.

Između Splićana i Šibenčana ne postoji neka veza u navijačkom smislu, a čak se mogu čuti kako će i Bad Blue Boysi doći u pomoć Funcutima za finale.

Splitska Torcida krenula jutros feraton na finale Kupa u Rijeku. 😎

Torcida @hajduk Split took the train to the Cup final in Rijeka this morning. #awaydays 🇭🇷

📢 "Ajmo jednu zapivat, zidina se sorila, sorila se zidina, za našega 'Ajduka" pic.twitter.com/HfUsNQDHtW









— Tomislav Švenda (@svenda_tomislav) May 24, 2023