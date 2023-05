(FOTO) TENISKA ZVIJEZDA DIVLJALA, VLASTITU MAJKU TJERAO S MEČA! Zbog Rusa izazvao scenu, a tata je morao slušati

Vruća glava i vruća krv našli su se u prvom planu u završnoj fazi velikog ATP turnira iz serije Masters 1000 u Rimu, a sa svojim bijesom, reakcije je izazvao Stefanos Tsitsipas, peti tenisač svijeta, koji je u meču produženom kišnim prekidima u polufinalu doživio poraz od Rusa Danila Medvjedeva.

U fokusu se Tsitsipasu pritom našla njegova majka Julia Apostoli, rođena Moskovljanka, zbog koje je u jednom trenutku izgubio glavu i tražio je od nje da napusti tribine.

Sve se zbivalo s porukom grčkog tenisača vlastitoj majci da ne govori na ruskom, s pojašnjenjem jednog komentatora da je Grk to napravio kako majčina poruka ne bi lakše došla do Medvjedeva koji je na koncu slavio, s prolaskom dalje sa 7:5, 7:5.

Rus je time pokazao da zna i na zemlji, koja mu je inače najslabija podloga, a Tsitsipas je ostao bez finala u svojem zagrijavanju za Roland Garros, čiji glavni turnir počinje za tjedan dana.

