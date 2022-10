(FOTO) SVJETSKA PRVAKINJA PRODAJE SVOJE SE*SI FILMIĆE (+18): Skuplja novac za Igre: ‘Volim svoje tijelo i nemam problema s tim’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

U današnje vrijeme brutalnih društvenih mreža lako je pronaći svakojakog sadržaja, od briljantnih golova iz nižih liga, ali i to primjera djevojaka koje dobro izgledaju, pa su odlučile ići – “lakšim putem”.

Jako je puno njih danas na stranicama OnlyFans, vidimo da je i Hrvatica tamo sve više, a koje zarađuju na način da se za određeni novac skidaju, pokazuju svoje porniće s dečkima ili nekim trećim osobama…

Jedna od onih koja je otvoreno priznala da tamo zarađuje je i Elsie Christie, britanska reprezentativka u brzom klizanju, a koja je u otvorenom intervjuu priznala da se na to odlučila zbog – odlaska na Olimpijske igre.





Izabrala lakši način

Kao da prije pojave te stranice djevojke nisu pronalazile neke normalnije puteve za financiranje, ali dobro, to je njezin izbor.

“Nemam problem sa svojim tijelom. Volim ga”, rekla je klizačica.

Za 11 dolara se tako može ući u njezinu intimu, a kako kaže skupljat će iznos za Igre 2026. godine.

Iako je trostruka svjetska prvakinja propustila Zimske olimpijske igre u Pekingu i tad zbog ozljede ligamenata najavila penziju, na kraju je odustala.

Inače, prije točno godinu dana Christie je šokirala Britaniju objavom svoje autobiografije u kojoj je priznala da je silovana…









“Pokušala sam pobjeći od njega, ali jednostavno nisam mogla koliko god da sam se trudila. Kad god bih pala na pod, on je trčao za mnom i vukao me. Na kraju me je i ubacio u taksi.”, počela je priču.

Na kraju ih je taksi odveo kod njega…

“Bilo mi je jasno da će me seksualno zlostavljati i cijelo vrijeme sam mu vikala: “Ne!” Ali, koliko god sam ja to govorila, on se sve više nabijao na mene. Moje tijelo nije bilo u stanju boriti se s tim tipom, ruke su lebdjele, nisam mogla ustati. Na kraju sam popustila i predala se”, otkrila je.

Nije zvala policiju.

“Nisam znala što da radim. Definitivno nisam željela reći mami jer sam znala da će je to uznemiriti”.

U svakom slučaju, sad je opet u žiži medijske javnosti…