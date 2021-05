(FOTO) SUPRUGA POPULARNOG IGRAČA BJEŽALA OD HULIGANA ZVEZDE! Sakrila se na čudnom mjestu, a njezina poruka spasa je hit

Autor: P. V.

Proslava navijača Crvene zvezde obilježena je nasiljem uz Savu, pa je morama intervenirati i policija. Na kraju je uhićeno stotinjak osoba, a materijalna šteta nakon proslave je velika, pišu tamošnji mediji.

Tako je kaos koji je nastao uznemirio goste po okolnim restoranima, a među uznemirenima bila je i Mina Milutinović, supruga srpskog košarkaša. Iz jednog restorana prvo je mirno fotografirala slavlje navijača, vatromet, pjesme i zastave kluba, a onda se situacija, u par sekundi, drastično promijenila.

Naime, u jednom trenutku eskalirala je tučnjava, upali su u restoran huligani i gosti su se počeli spašavati kako su znali.

Sakrila se u kuhinju

Mina i njezine prijateljice utočište su pronašle u kuhinji restorana, a na kraju je na Instagramu objavila da je OK.

“Žive”, napisala je Mina s porukom da su dvije njezine prijateljice i ona – dobro.

Kao što smo pisali, do problema je došlo kad su Delije, navijači Crvene zvezde, napali određene osobe jer su posumnjali da su navijali Partizana. Na kraju je ispalo da je to bila “policija u civilu”, no to ih nije spriječilo, dapače, samo su dodali gas.

Navodno je do sukoba došlo i zbog određenih redara ispred klubova, a koji su navodno, kao navijači Partizana, isprovocirali sukobe.