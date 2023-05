(FOTO) SUIGRAČA VATRENOG NAPALI ZBOG DUGINIH BOJA: ‘Poštuj naše vrijednosti’, jednu poruku nisu prihvatili

Bayern je u borbi za naslov u najjačem rangu Bundeslige doživio neugodni domaći poraz od RB Leipziga, ali nije se pričalo samo o tome i samo o teškim kritikama koje Bavarci trpe, kako smo pisali.

Posebna oštrica kritike je u porazu od RB Leipziga bila usmjerena prema marokanskom reprezentativcu Noussairu Mazraouiju, jednom od suigrača hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića u Bayernu. Mazraoui je s tribina dobio poruku zbog njegova stava kojim se dotaknuo LGBT populacije.

Bayernov marokanski reprezentativac pružio je podršku Zakariji Aboukhlalu, igraču Toulousea s kojim je suigrač u nacionalnoj momčadi. Aboukhlal nedavno u klupskom nastupu nije htio dres na kojem je njegov broj bio u duginim bojama, a Bayernov igrač se solidarizirao s takvom njegovom odlukom, kako je približio njemački TZ.

Aboukhlal, marokanski reprezentativac u dresu Toulousea, kazao je da ne želi dres s brojem u duginim bojama jer su takva njegova osobna uvjerenja, a Bayernov Mazraoui na to je reagirao riječima – ‘Bog te blagoslovio, brate’.

Na to su stigle reakcije, a jedna je bila s tribina za vrijeme Bayernove utakmice.

“Sve su boje lijepe. Tako je u Toulouseu, Muenchenu i svugdje”, pisalo je na tribinama.

“Poštuj naše vrijednosti, Mazraoui”, dodaje se u poruci Bayernovih navijača.

