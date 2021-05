(FOTO) ŠTO JE OVO? Vatreni zaprepastio objavom nakon proslave naslova

Autor: I.K.

Marcelo Brozović, jedan od jakih aduta hrvatske reprezentacije u sredini terena, u nedjelju je postao prvak Italije nakon što je Inter osigurao proslavu trofeja u Serie A. Nakon tog slavlja, Brozović je u svojim pričama na Instagramu objavio video samoga sebe u kojem se vidi da su oči prilično crvene, možda od neispavanosti, možda od slavlja, a možda i od kombinacije te dvije stvari.

Zbog čega je veznjak Vatrenih i Intera bio u takvom izdanju, može se samo pogađati, ali snimka koja je izašla definitivno je bila nesvakidašnja. Zapanjila je brojne pratitelje i pratiteljice na Instagramu.

Razlog za slavlje definitivno je tu

Ako se slavilo, za to je bilo puno razloga s obzirom na to da je Inter jako dugo čekao dolazak do svojeg 19. naslova u Serie A. Prije ove sezone, posljednja titula u prvenstvu dogodila se još 2009./10., a ovosezonski put bio je vrlo uvjerljiv, s osiguranim slavljem četiri kola prije kraja prvenstva.

Nije da zazivamo Brozovićeve crvene oči još koji puta, ali ako je slavlje razlog, bilo bi sjajno da takvih očiju bude i ovog ljeta nakon hrvatskog nastupa na Europskom prvenstvu na kojem će, za početak, u prvom krugu igrati u Londonu i Glasgowu.