(FOTO) STIGLA NA PROSLAVU BEZ GRUDNJAKA Supruga nogometaša sve iznenadila

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nogometaši Manchester Citya proslavili su naslov prvaka Engleske. U vikendu iza nas slavili su protiv Chelsea i pred svojim navijačima podignuli trofej pobjednika.

Pred “građanima” je utakmica sezona u Istanbulu protiv Intera igraju svoje drugo finale u povijesti Lige prvaka. Ono prvo su izgubili prije dvije godine od Chelsea.

Na samoj proslavi naslova puno pozornosti izazvala je supruga jednog od najboljih nogometaša današnjice, Kevina De Bruynea. Michele Lacroix na proslavu je došla bez grudnjaka i plijenila poglede.





Burna prošlost

Belgijski par stigao je u restoran, a Michele je bila u centru pažnje svojim modnim izborom. Par ima troje djece, a u braku su od 2017., a ona je poznata influencerica.

✨ Kevin De Bruyne and his wife Michele Lacroix at City’s title celebration party ✨#ManCity #PL pic.twitter.com/lg4BXCQbbW — Gabriel (@Doozy_45) May 22, 2023

Zanimljivo, De Bruyne je prije braka s Michele bio u vezi s Caroline Lijnen, koja ga je prevarila sa suigračem iz reprezentacije Thibautom Courtoisom.









“Otišla sam na odmor u Madrid, čak je i Kevin mislio da je to dobra ideja, ali dogodilo se nešto što se nije smjelo dogoditi. Courtois mi je ponudio što Kevin nije; mogla sam s njim pričati o svemu i čak mi je pripremio ukusan obrok. Kevin to nikad nije napravio. Pomislila sam: prevario je on mene, zašto ne bih i ja njega?” rekla je tada Caroline koja na kraju nije završila s nijednim od poznatih nogometaša.







