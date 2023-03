(FOTO) SRBI OSUDILI UKRAJINCE ZBOG PORUKE HRVATIMA: ‘Na granati su ispisali za dom spremni!’

Bad Blue Boysi su jučer proslavili 37. rođendan grupe. Čuvari zagrebačke časti su osnovani 1986. te su od svojih samih početaka nametnuli se kao jedna od najboljih navijačkih grupa u Europi.

BBB su vrlo dobri prijatelji s navijačima WBC Kyiv koji su sada u ratu protiv Rusije, a Boysi su što novčano što raznim poruka sa tribinama pa čak i samim odlaskom u rat pomažu svojoj “braći” u Ukrajini.

Povodom rođendana BBB, navijači Kijeva su s bojišta čestitali rođendan Boysima. Na granatama su napisali: “Sretan rođendan, pozdrav s fronta, za dom spremni!”

Upravo ta zadnja poruka “za dom spremni” zgrozila je srpske medije. Slika je uskoro postala vrlo “lajkana” na instagramu, a Kurir je napisao da je ovo sramotna poruka Boysima koji su poznati po veličanju nacizma.

17.03.2023, From Dynamo Kyiv🇺🇦:

BAD BLUE BOYS – 37 YEARS

In 1986 that day it was founded the most powerful movement of South Europe.

They are real daredevils who don’t know fear outside the stadium. They are warriors who has gone across war to defend their country. pic.twitter.com/X14iN2FAKd

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 18, 2023