(FOTO) SPLIT DOČEKAO SVOJE HEROJE! Hajdukova mladost na ponos Hrvatske

Autor: Gordan Ivan Šojat

Iako su poraženi u finalu Lige prvaka od nizozemskog AZ Alkmaara, mladi igrači Hajduka, velika generacija do 19-godina, ima veliku feštu po povratku u Split, gdje su sletjeli u utorak oko 16 sati.

Kako su i obećali Splićani su na rivi organizirali veliki doček ‘bilim tićima’, koji su oko 17 sati izašli pred veliko mnoštvo, koje je želio im se zahvaliti za povijesni uspjeh.

Hajduk je u finalu bio podređena momčad i AZ je zasluženo odnio visoku pobjedu, ali ništa ne može baciti sjenu na veliki rezultat juniora Hajduka.





Na ponos Hrvatske

Hajdukovi mladići su do finala pobijedili Šahtar, Manchester City, Borussiju Dortmund i Milan, a i protiv AZ Alkmaara solidno su se držali do 70 minute, kad je ponestalo snage i kada je došlo do izmjena igrača.

Iako je mladićima poraz teško pao, bilo je i suza, Torcida, ali i svi ljubitelji nogometa u hrvatskoj, složni su u mišljenju kako je ovo bila jedna od najljepših priča našeg nogometa.