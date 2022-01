(FOTO) ‘SE**ALA SAM SE S NJIM’: Zvijezda stranice za odrasle napala sportsku zvijezdu, u igri je vruća snimka…

Autor: I.K.

Ako ostaneš bez posla jer si to sam skrivio, nije lako, a ako onda u javnost dospije da negdje postoji i snimka tvojeg spolnog odnosa s internetskom zvijezdom taman nakon što si ostao bez posla, e to je već gadni problem.

I jedno i drugo se ovih dana događa Antoniju Brownu, poznatom igraču američkog nogometa koji je do prije koji dan bio član Tampa Bay Buccaneersa, aktualnih prvaka u NFL-u, ali njihov član više nije jer mu je trener Bruce Arians tijekom prošlotjedne gostujuće utakmice protiv New York Jetsa poručio da može ići iz ekipe nakon što je odbijao ući u igru, nakon čega je Brown zaista i otišao. Pritom je napravio scenu skidajući majicu i drugu opremu s klupskim obilježjima sa sebe, a po izlasku je skakutao i gestikulirao prema publici.

Brown tvrdi da nije mogao na teren zbog ozljede gležnja i da su ga ‘otpilili’ bez milosti, buni se na trenerov postupak i na stav kluba, ali što tek reći za ono što je izveo ranije – što je posebni dio njegove priče.

Kršio pravila za zabavnu večer

Iako pravila uvedena kako ne bi došlo do širenja koronavirusa zabranjuju takve stvari, Brown nije mario za protokol i uoči utakmice protiv Jetsa kontaktirao je Avu Louise, 23-godišnju američku influencericu, poznatu i po profilu na stranici OnlyFans, sa sadržajem za odrasle.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ava Louise (@avalouiise)









Po riječima Louise, njih dvoje bili su u kontaktu međusobnim porukama i ranije, no u ovoj priči uspjelo je otići i puno dalje od kontakta porukama jer je američka influencerica bila u Jersey Cityju, a Brown je s momčadi odsjeo u hotelu u New Jerseyju. Taj spoj počeo je tako da je Brown poslao poziv da dođe u hotel, nudeći influencerici i ‘bonus’ ako to napravi, uz dodatak da je u igri novac.

Bili zajedno u krevetu

Kako je približio Daily Mail, Louise je pristala na poziv iako joj se Brown nije činio sav svoj, a potom se u hotelskoj sobi dogodio i spolni odnos.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Ava Louise (@avalouiise)

‘Se**ali smo se, a on je tražio da to snimam i zabilježim na svojem mobitelu. Htio je da i drugi to vide’, kazala je 23-godišnja Amerikanka, kojoj nije bilo jasno zbog čega Brown želi snimanje, no nakon što je pristala i na to, sada je u igri i taj aspekt, vruća snimka koja može igrača bez kluba uvaliti u još više problema ako netko do nje dođe i pusti je u javnost.

Htio objavu na OnlyFansu

Iz razloga koji nisu poznati, Brown je objavu snimke htio sam, kako tvrdi Ava Louise, na njezinom profilu na stranici OnlyFans. Ona kaže da snimku neće pustiti u javnost, a nije htjela ni pričati, no zabrinulo je što je i sama dio priče o padu sportske zvijezde koja je ostala bez kluba.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ava Louise (@avalouiise)

‘Nisam željela razotkriti Antonija Browna. No, nakon svega što se s njim događalo i ‘pucanja’ koje mu se dogodilo, pomislila sam – Bože, i ja sam uključena u ovo’, ispričala je influencerica s popularnošću na stranici za odrasle.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ava Louise (@avalouiise)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ava Louise (@avalouiise)