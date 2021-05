(FOTO) RONALDO UTOPIO TUGU: Počastio se Ferrarijem od preko milijun i pol eura

I dok Juventus proživljava najteže dane u proteklih desetak godina, njegova glavna zvijezda Cristiano Ronaldo muku muči s depresijom koju je odlučio riješiti na sebi svojstveni način.

Naime, Portugalac je odlučio malo skoknuti do Maranella gdje se družio sa zvijezdama Ferrarija, a usput si je i kupio jedan.

Tako je Roni uz lijepo druženje s Carlosom Sainzom juniorom i Charlesom Leclercom odlučio malo obnoviti vozni park, u kojem već ima tri Ferrarija, Bugattija, Lamborghinija, Maseratija, Rolls Roycea, Audija i još puno puno toga.

Brutalna cijena

Cristianov odabir pao je na Ferrari Monza SP2 koja dođe milijun i šesto tisuća eura, što niti za bogatog Ronalda nije mali izdatak.

Naravno Ronaldo i Ferrarijevci lijepo su se družili i fotografirali tijekom posjeta, a na kraju Roni je vjerojatno sjeo u novu jurilicu i zaputio se pravac Torina.

Uz Ronalda Monza SP2 vrlo je popularna kod slavnih, koje ne odbija niti paprena cijena auta, pa se tako za njenim volanom mogu naći Max Verstappen, Zlatan Ibrahimović ili primjerice Gordon Ramsay.

Chef Gordon Ramsay's Ferrari Monza SP2. The SP2 and its single-seat sibling the SP1 share their underpinnings with the 812 Superfast but with radically different styling that takes inspiration from Ferrari's 1960s race cars. Power comes from a 6.5-liter V12 making 809 horsepower. pic.twitter.com/k3fBVG4BGH

— Ferrari Connoisseur (@FerrariConnois1) August 26, 2020