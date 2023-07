(FOTO) Ronaldo se napokon pojavio, a evo što za to vrijeme radi Brozović

Saudijska Arabija postaje “središte svemira”, komentirat će neki fanovi na društvenim mrežama, nije to baš tako, ali da će ta ligi biti daleko pračenije nego prije, nema dvojbi…

A jedni od onih koji će se intenzivno pratiti bit će i Al Nassr. Novi klub Marcela Brozovića prošlu je sezonu završio na drugom mjestu iza Al-Ittihada, a u novoj sezoni cilj je naslov prvaka.

Dakako, u tu svrhu je i doveden hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović koji će u novoj sezoni snage udružiti s Ronaldom. Brozović je sa saudijskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor koji će mu donijeti zaradu od gotovo 100 milijuna eura.

Inače, Brozović se još nije priključio pripremama Al-Nassra, te i dalje uživa u godišnjem odmoru, a momčadi bi se trebao priključiti sljedećeg ponedjeljka.

