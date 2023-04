(FOTO) POGLEDAJTE KAKO SU ODUŠEVILI LOVRENA! Štimac poslao upozorenje, pojavila se i nova snimka urnebesa zbog Hajduka

Novu veliku stvar napravili su juniori Hajduka ulaskom u finale Lige prvaka mladih, a nakon slavlja protiv Milana u polufinalnoj utakmici u Ženevi, sa svojim dojmovima javili su se mnogi, čestitajući momčadi koju vodi Marijan Budimir na ostvarenom uspjehu.

S mladim hajdukovcima je u Ženevi proslavio Mario Pašalić, kako smo već pisali, a svoje dojmove je u praćenju utakmice na televiziji približio Dejan Lovren, uživajući u ostvarenom velikom rezultatu za Hajduk i za hrvatski nogomet.

Nakon što je sve završilo s 3:1 za Budimirovu momčad, Lovren je proslavio odajući priznanje mladim hajdukovcima uz prizore kako se slavi na tribinama stadiona u Ženevi.

Među čestitarima je bio i Igor Štimac, jedna od legendi Hajduka iz igračkih dana, kasnije i trener splitskih Bijelih. U objavi na Facebooku, Štimac je sve opisao riječima da uživa gledajući mlade hajdukovce, a bilo je tu i jedno upozorenje uoči finala u kojem će u ponedjeljak u 18 sati protivnik biti nizozemski AZ.

Štimac je skrenuo pozornost na to kako se radi u klubu iz Alkmaara, spominjući da posljednjih godina imaju najbolju nogometnu školu u Europi.

Među čestitarima je bio i glavni hrvatski rival. Dinamo je na Facebooku objavio riječi pohvale za mladi Hajduk zbog dolaska do završne utakmice u Ligi prvaka mladih.

Uspjeh je već sada velik, ali još nije kraj, preostala je i borba u finalu.

Mnoge je oduševila i atmosfera koju su Hajdukovi navijači stvorili na tribinama stadiona u Ženevi. Nije to bilo prvi put u dolasku do finala. Dobro se pamti kako se pjevalo u slavlju dok je u utakmici osmine finala na Poljudu srušen Manchester City, a jako se slavilo i u četvrtfinalnom susretu u Dortmundu, u dolasku do uspjeha protiv domaće Borussije.

“Još uvijek ne mogu vjerovati da su navijači Hajduka iz Splita zauzeli pola stadiona u Švicarskoj za polufinale Lige prvaka mladih!” piše u jednoj reakciji, a nakon što je stigla završna proslava, s njom su stigli prizori koji su također odjeknuli.

I still can't believe that Hajduk Split fans have half filled a stadium in SWITZERLAND for a UEFA Youth League Semifinal!!! 🤯 pic.twitter.com/rg88TEHl9n









— Football Report (@FootballReprt) April 21, 2023