(FOTO) OVO MORA DA JE BOLJELO: Mbappe nokautirao vlastitog navijača na tribinama

Večeras smo saznali i drugog finalistu Svjetskog prvenstva u Katru, nakon što je Francuska pobijedila Maroko 2:0 i time izborila utakmicu protiv Argentine, dok će Hrvatska u subotu od 16 sati za broncu igrati protiv neugodnog Maroka.

Iako Mbappe nije zabio gol u ovoj utakmici njegov utjecaj na utakmicu bio je velik, po lijevoj strani prolazio je pored Marokanaca kao brzi vlak, a nakon njegovih udaraca odbijance su u mrežu spremili Hernandez i Muani.

Za napadača PSG-a možemo konstatirati kako je bio igrač utakmice, a kako je to naći se na drugom kraju njegovog udarca, osjetio je na svojoj koži i jedan navijač Tricolora.

Pohitao upomoć

Naime, tijekom zagrijavanja Mbappe je okušao svoj udarac koji je završio na tribinama među navijačima Tricolora, a nesretnik kojeg je lopta pogodila nije se baš dobro proveo.

Mbappe je odmah pohitao pomoći navijaču koji je izgledao kao da ga je pogodio grom, zagrlio je nesretnog Francuza i sve je na sreću završilo bez većih posljedica, a navijač je na kraju sigurno slavio prolazak svojih ljubimaca u finale SP-a.

Kylian Mbappe went to apologise to this fan after hitting him with a ball in the warmup 😬 pic.twitter.com/YIZKPwzekp

— GOAL (@goal) December 14, 2022