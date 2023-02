(FOTO) ORŠIĆ ZAVRŠIO U DRUGOJ MOMČADI, ŠOK ZA NAVIJAČE! Kakav udarac za Hrvata, evo protiv koga mora igrati

Mislav Oršić, ako se po “jutru dan poznaje”, neće tako lako u onu prepoznatljivu formu.

Stigao je ove zime u Southampton kao veliko pojačanje, ali posljednji potez trenera Nathana Jonesa sugerira da sve baš i ne ide po planu.

Naime, prepustio ga je mladoj momčadi Southamptona do 23 godine, koja igra susret PL Cupa protiv Sheffield Uniteda, a Oršić je posve neočekivano završio u početnoj jedanaestorki, i to samo 24 sata prije gostovanja kod Brentforda u sklopu 22. kola engleske Premier lige.

Dakle, to znači kako Mislav Oršić, ali i još nekoliko prvotimaca, poput Duje Ćaleta-Cara, sigurno neće startati protiv Brentforda, ali je i posve upitno jesu li uopće u konkurenciji za tu utakmicu.

Teško je vjerovati da će igrati dvije utakmice u dva dana.

Jones je sveukupno četiri prvotimca prepustio mladoj momčadi Southamptona, osim dva Hrvata, tu su još Djenepo i Bella-Kotchap.

Zasad je Oršić upisao četiri nastupa u dresu engleskog premierligaša, od toga je dva puta krenuo od prve minute, ali bez posebnog učinka na terenu.

Knockout football at Snows 🔜

This afternoon’s #SaintsFC B team to face #SUFC in the #PLCup last 16: pic.twitter.com/9HnSewtqEe









— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 3, 2023