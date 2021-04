(FOTO) NISU VIDJELI VRANJEŠEVOG POPA ĐUJIĆA NA RUCI? Srpski nogometaš pobijedio na ‘izborima’ za najružniju tetovažu, Brozović u konkurenciji!

Srpski nogometaš ostvario je sjajno prvo mjesto na ne baš najboljem natjecanju. Naime, bivši igrač Partizana, a sada Al-Qadsiaha iz Saudijske Arabije Uroš Vitas dobio je nagradu za najgoru tetovažu na svijetu.

Talijanski La Gazzetto dello Sport objavio je popis najgorih tetovaža među nogometašima, a upravo je Uroš pobijedio u vrlo teškoj konkurenciji. Branič Al-Qadsiaha je titulu najgore tetovaže dobio zahvaljujući, ni manje, ni više svojoj ženi. Naime, upravo je nju Uroš istetovirao na svojem tijelu.

Uroš je tetovirao svoje tijelo još prije nekoliko godina i tada je naletio na oštre kritike. Ovo je sada posebna nagrada u moru katastrofalnih tetovaža.

U konkurenciji za najgoru tetovažu našao se i hrvatski reprezentativac, koji je nedavno istetovirao emoji bombe na svom vratu, a na listi se našao i Zlatan Ibrahimović, Artur Boruc, Jay Bothroyd i mnogi drugi, a među najgorim tetovažama se nalaze Borucov majmun, čija je guzica zapravo njegov pupak, logo Twitter na podlaktici Amata Cicretija, pištolji, noževi i bombe Bothroyda i slično.

Inter and Croatia midfielder Marcelo Brozovic unveiled a new and rather odd tattoo, as he now has the bomb emoji on his neck https://t.co/vC4CGNktHr #FCIM #BolognaInter #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/2Bf3HfwiWV









— footballitalia (@footballitalia) April 3, 2021