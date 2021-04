(FOTO) NAJGORE TETOVAŽE NOGOMETAŠA: Srbin odnio ‘laskavu’ titulu

Autor: GIŠ

Ukrašavanje tijela tetovažama postala je prava pomama među sportašima ali i kod normalne populacije, no neki uradci bolje da nikada nisu ugledali svjetlo dana.

Tako je talijanska “Gazzetta dello sport” odlučila napraviti presjek najgorih tetovaža nogometaša, a u konkurenciji su se našli i naš Marcelo Brozović, Zlatan Ibrahimović, Neimar i mnogi drugi.

U velikom izboru najružniju tetovažu po Gazzetti ima bivši stoper Partizana Uroš Vitas, koji sada igra u Al Quadsijahu u Saudijskoj Arabiji.

Lice supruge na tijelu

Dok je još uvijek nastupao u Belgiji, Vitas je naslikao lice svoje supruge na tijelu, ali malo se ljudi svidjela ta tetovaža.









Worst football tattoo ever? 🙈🙈🙈 KV Mechelen's Uros Vitas gets his wife's face put on his torso pic.twitter.com/GF3m990kSa — 101 Great Goals (@101greatgoals) February 28, 2017







Na drugo mjesto plasirao se Rus Fyodor Smolov koji je na natkoljenici istetovirao dijete na ljuljačci koje razmišlja o nogometu.

2. Representing RUSSIA 🇷🇺 is Fyodor Smolov. He caught the judges' eye with this picture on his thigh of a child on a swing thinking about football. Children love football, and swings, and thighs, and Smolov has shown that expertly. pic.twitter.com/Auw8s2lYXJ — The Exploding Heads (@Exploding_Heads) December 5, 2017







Tu je naravno i nogometaš Intera Marcelo Brozović, koji je šokirao sve tetovažom bombe na vratu.

Inter and Croatia midfielder Marcelo Brozovic unveiled a new and rather odd tattoo, as he now has the bomb emoji on his neck https://t.co/vC4CGNktHr #FCIM #BolognaInter #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/2Bf3HfwiWV — footballitalia (@footballitalia) April 3, 2021

Artur Boruc istetovirao je majmuna na trbuhu, što ne bi bilo loše da stražnjica majmuna nije na mjestu Borucovog pupka!

14. POLAND 🇵🇱 is a nation famous for its intricate tattoos, but none can compete with Artur Boruc, who has a monkey defecating out of his belly button. A monkey. Defecating. Out. Of. His. Belly. Button. pic.twitter.com/fsSAnN1SF3 — The Exploding Heads (@Exploding_Heads) December 5, 2017

Na popisu se nalazi i Amato Cicireti, napadač talijanskih nižih liga koji je iz nekog razloga tetovirao logotip Twittera na podlaktici, kao i Argentinac Diego Perotti koji na vratu ima nogu koja pogađa nogometnu loptu.