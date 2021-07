(FOTO) NAJBIZARNIJI DRES IKAD: Kada su ovo obukli cijeli svijet ih je vidio

Jedan od načina kako pridobiti pozornost javnosti je biti dovoljno šokantan, a Bedale engleski klub iz sjevernog Yorkshirea posljednjih je dana privukao najviše medijske pozornosti.

Naravno, ne zbog impresivnih igara, već zbog jedinstvenih dresova koji koštaju 80 funti.

Sponzor proizvođač kobasica, i klub napravili su prvi prozirni dres.

“Svaki put kad pomislimo da je to, dobijemo još jednu ideju za novi set i ponovno odlazimo”, rekao je generalni direktor Andrew Kebli.

It's been a strong summer for kit launches, but nothing comes close to Bedale AFC's new transparent gear…

They're raising awareness of Prostate Cancer and encouraging men to get themselves checked 👏 pic.twitter.com/0LGVxKNgI2

— COPA90 (@Copa90) July 21, 2021