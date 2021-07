(FOTO) MODRIĆ ŠOKIRAO MANDŽUKIĆA U LUDOM MEČU! Spektakl u Petrinji, djeca i građani oduševljeni

Autor: G.I.Š.

Na obnovljenom igralištu u Petrinji održano je drugo izdanje Gem Set Hrvatska.

Nakon teniskog turnira koji je trajao cijeli dan, Marin Čilić i Luka Modrić u finalu su slavili protiv Ivana Dodiga i Ivana Perišića rezultatom 15:12.

U prvom polufinalu, dva Ivana pobijedila su Donnu Vekić i Matea Kovačića 16:14, a u drugom polufinalu Čilić i Modrić bili su uspješniji od Maria Mandžukića i Patrika Jurine 15:11 te se tako osvetili za poraz u finalu od prije dvije godine.

“Znali smo da će biti težak meč, dvije godine su ‘napaljeni’ na nas”, našalio se Mandžukić.

‘Ideja je bila dugo u meni’

“Sama ideja o pokretanju zaklade bila je dugo u meni, ipak realizacija je najteža. Nije jednostavno otvoriti i voditi zakladu, no presretan sam što sam ju otvorio. Imali smo već nekoliko vrhunskih projekata. Svi sportaši koji dođu, jedva čekaju da se vrate. Hvala svima koji su došli, mi smo se zabavili, no ono što nas najviše veseli je to što ovo sve djeci ostaje”, izjavio je Marin Čilić.

Zbog epidemioloških mjera koje su stupile na snagu 1. srpnja 2021., ulaz na sportski dio događanja bio je moguć samo uz COVID putovnicu. Oni koji to nisu uspjeli, na ulazu je bilo besplatno antigensko testiranje.