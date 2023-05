(FOTO) MODRIĆ RAZVESELIO SKUPINU MALIŠANA! U dresovima Reala s Lukinim imenom čekali ispred stadiona

Real Madrid našeg Luke Modrića, sinoć je na svom Santiago Bernabeu pobijedio Rayo Vallecano 2:1 i tako prestigao Atletico Madrid na drugom mjestu Primere, koji je igrao 3:3 na gostovanju kod Espanola, uz odličnu predstavu našeg Gabrića na vratima Atletica.

Luka Modrić je za Real igrao do 71. minute, kada ga je zamijenio Marco Asensio, a kapetan Vatrenih opet je dobio ovacije navijača Reala.

Real Madrid ima navijače po cijeloj planeti, a ovaj put su Luku Modrića došli podržati čak iz Slovačke, odakle je došla velika skupina djece.

Luka ih oduševio

Djeca su na utakmicu Reala došla u istim dresovima s imenom Luke Modrića, a nakon što su svog idola gledali na utakmici, poslije su ga čekali ispred stadiona.

Luka kad je izašao poslije utakmice odmah je krenuo prema grupi djece i svakom se potpisao na dres, a sve su na kraju ovjekovječili fotografijom, koja će malim Slovacima ostati u nezaboravnom sjećanju.

📸 Luka Modrić with some little fans who came from Slovakia to see him play yesterday. Luka signed all the shirts of the kids after the game. 👏🏼 pic.twitter.com/e0ui8w4KPz

— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 25, 2023