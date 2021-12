(FOTO) MODRIĆ POKAZAO DIO KUĆE OD 12 MILIJUNA EURA: Ima čak 10 soba, kino, bazen, a ovo je sve osvojilo

Luka Modrić nije iznimka, pokazao je svojim fanovima kako uživa u blagdanskoj atmosferi svog doma.

Tako je naš kapetan na Instagramu objavio fotografiju na kojoj uživa s obitelji ispod božićnog drvca u njihovu domu u Madridu.

“Prava čarolija ovog Božića je biti s onima koje volimo”, napisao je Modrić. Modrić je za ovu objavu dobio više od 300 tisuća lajkova, a pratitelji su komentirali kako im je kuća lijepo uređena.

Luka uživa u blagdanima

Luka je svoju luksuznu vilu kupio 2019. godine u La Moraleji. Urbana je to i ekskluzivna četvrt sjeverno od glavnog grada koja i ima dvije od deset najskupljih ulica za kupnju kuća u cijeloj Španjolskoj.

Mediji su 2019. godine pisali da se novi dom obitelji Modrić nalazi u prestižnoj četvrti La Moraleja, prostire se na tri tisuće četvornih metara, a nalazi se prekrasnom zemljištu od deset tisuća četvornih metara.

Vila sveukupno ima čak deset spavaćih soba, isto toliko kupaonica te impresivni dvoetažni dnevni boravak.

No to nije sve, tu je i golemi vanjski bazen, igralište za padel, a do predaha se može stići i u predivno uređenom vrtu.

Tu je i vinski podrum, garaža predviđena za deset automobila, teretana, ali i kino za 18 osoba.

Također sadrži i krasnu dječju igraonicu od osamdeset kvadrata i prostoriju za masažu. Uključen je i izdvojeni apartman s dvije spavaće sobe i dvije kupaonice predviđen za goste, a navodno je Modrić o kupnji ove vile pregovarao više od godinu dana.









Platio ju je 12 milijuna eura.