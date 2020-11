(FOTO) MODRIĆ OTKRIO DIO POZADINE: O ovoj slici se priča prije velike utakmice!

Hrvatska i Portugal večeras će se sresti na Poljudu na završetku ovogodišnjeg izdanja Lige nacija, a dan prije utakmice Luka Modrić i Mateo Kovačić bili su zajedno s Cristianom Ronaldom, s kojim su igrali u Real Madridu.

Susret dvojice veznjaka Vatrenih s najboljim igračem Portugala donio je i posebnu poruku koju je na Twitteru objavio Hrvatski nogometni savez.

HNS se obratio Real Madridu i službenom profilu portugalske reprezentacije, a pridodani su i Juventus i Chelsea, za koje sada igraju Ronaldo i Kovačić, uz pitanje – koliko je ova fotografija sjajna?

👋 Hey @realmadriden, @selecaoportugal, @juventusfc, @ChelseaFC: Just how classy is this pic? 🤔

🇭🇷🇵🇹#CROPOR #NationsLeague #Vatreni🔥 pic.twitter.com/iOINm0oqAh

— HNS (@HNS_CFF) November 16, 2020