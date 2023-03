(FOTO) MODRIĆ JE OPSOVAO U BIJESU! Rijetko ovako ‘pukne’, kamere uhvatile što ga je naljutilo

Realu ne ide po željama u španjolskom prvenstvu, bilo je tako i prije nedjeljnog derbija u Barceloni, a pogotovo nakon njega, poslije pobjede najvećeg rivala za bijeg do 12 bodova prednosti na vrhu ljestvice u ligi. Raste pritisak na leđima trenera Carla Ancelottija jer se od madridskog klupskog velikana očekuju trofeji, a naslov u Španjolskoj bježi iz ruku, ali nije lako ni cijeloj momčadi, što pokazuje i jedna reakcija Luke Modrića dok je trajao derbi na Camp Nouu.

Rijetko se od kapetana Vatrenih vidi da zbog nečeg ‘pukne’ za vrijeme utakmice, no ovog puta to se dogodilo poslije jednog od dva primljena gola njegove momčadi u završnom razdoblju oba poluvremena. Dogodilo se to zbog realizacije Sergija Roberta za Barcelonino izjednačenje na 1:1 u 45. minuti, što je izazvalo Modrićevu reakciju u razgovoru s Karimom Benzemom prilikom odlaska na predah u svlačionicama na poluvremenu.

Hrvatski majstor nije lako primio taj gol u Realovoj mreži, a u bijesu, pala je i psovka dok je pričao s Benzemom, u riječima koje su zabilježile kamere iako su i Modrić i francuski napadač rukama prekrivali usta, da ne bi bilo čitanja s usana.





‘Je**mu, pa bio je slobodan!”, rekao je kapetan hrvatske reprezentacije pričajući s Benzemom, govoreći o situaciji u kojoj se nije dobro pazilo na strijelca za Barcelonino izjednačenje.

Luka Modrić to Benzema at halftime: "Sergi Roberto… Fu*k. He was free." — @DirectoGol pic.twitter.com/LSZOnZ7vkr — Madrid Universal (@MadridUniversal) March 20, 2023

Golu zbog kojeg se razbjesnio Modrić prethodila je Barcelonina akcija okončana odbijanjem lopte do Sergija Roberta koji je ostao sam, a to je iskoristio na način da Thibaut Courtois nije imao pravu šansu za obranu na vratima gostiju iz Madrida.









Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Nije to bila ugodna večer za Modrića koji se u međuvremenu priključio reprezentativnim suigračima uoči početka kvalifikacijskog puta Vatrenih u borbi za odlazak na Euro 2024. u Njemačkoj. Danas je bio na treningu u Dugopolju, a nakon utakmica protiv Walesa u subotu u Splitu i protiv Turske sljedećeg utorka u Bursi, slijedit će povratak klupskim izazovima u Realu.

Nakon derbija, Modrićev nastup u Barceloni je posebno oštro ‘oprao’ madridski AS, s jako slabom ‘dvojkom’ u rasponu ocjena od 1 do 10.









Podsjetimo, kapetan Vatrenih je nastup na Camp Nouu završio nakon što je bio zamijenjen 15-ak minuta do kraja, a u svojoj reakciji nakon utakmice, trener Ancelotti kazao je da je Modrić bio igračima koje je povukao iz igre jer je s novim snagama na terenu tražio više energije u završnici susreta.