(FOTO) MNOGI OVO NE DOŽIVE ZA CIJELE KARIJERE! ‘Bilim tićima’ priređen spektakularan doček uz znakovitu poruku: ‘Ovo je Hajduk’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nekoliko tisuća Hajdukovih navijača dočekalo je mladu momčad koja je u neviđenoj drami četvrtfinale Lige prvaka mladih protiv čuvene dortmundske Borussije osigurala finalni turnir koji će se održati u Švicarskom Nyonu sredinom travnja.

Ispunjena sjeverna tribina priredila je nezapamćene ovacije mladim igračima, a veliko skandiranje doživio je i šef Hajdukove nogometne akademije, nekadašnji čuveni Hajdukov igrač, Boro Primorac. Njegovo ime skandiralo se minutama. Vidno dirnut Primorac je minutama mahao prema raspjevanim tribinama. Ova generacija je uistinu njegovo djelo.

Zanimljivo je bilo čuti što navijači skandiraju. Poput pokliča „Ovo je Hajduk”. Pokazujući tako i upravi i prvoj momčadi što očekuju od kluba u sljedećem razdoblju. Ovaj uspjeh juniora Hajduku je baš enormno trebao, nakon dugotrajne krize rezultata prve momčadi. Mnogi u ovoj nadarenoj generaciji vide svijetlu budućnost kluba.





Nisu izostale ni upaljene baklje, ni topovski udar, atmosfera je na sjevernoj tribini poljudske ljepotice podsjećala baš na užaren ugođaj s nekog velikog derbija.

Nekih pola sata trajalo je to svojevrsno druženje Hajdukovih juniora s navijačima. A kasnije je uslijedio poziv, gromoglasnim povicima – „Vidimo se na Belupu”. Da, sutra Hajdukova prva momčad igra na Poljudu prvenstvenu utakmicu protiv koprivničkog Slaven Belupa.

Biti među četiri najbolja kluba u Europi ipak za Hajduk, koji proživljava krizu s prvom momčadi, znači čudesno mnogo. Dokaz je to da se u mlađim kategorijama radi dobro i da se budućnost, svjetlija, ovoga kluba nazire. Naravno, valja zadržati ove mlade dragulje, ne dopustiti im da prerano odu put put inozemnih klubova.

I to je najteži dio posla. No, to već u Hajduku znaju. Ali, nisu znali da imaju ovako dobru generaciju mladih igrača.

Inače, očekuje se da će se u Nyon na finalni turnir uputiti mnoštvo Hajdukovih navijača, gdje će se Splićani u polufinalu susresti s talijanskim Milanom.