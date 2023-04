(FOTO) MAMIĆ POKAZAO NOVI IZGLED, POGLEDAJTE NA ŠTO TO LIČI! Jako se promijenio, pojavio se na jednom spektaklu

Prošlo je oko dva tjedna otkako se doznalo da je Zdravko Mamić odlučio presaditi kosu i time promijeniti izgled, o čemu smo pisali, a u međuvremenu, nije se javno raširilo kako to sada izgleda s bivšim Dinamovim gazdom, sve do danas i fotografija koje su snimljene za vrijeme boravka u Banjoj Luci.

Ondje je Mamić bio na tribinama prateći finale banjalučkog ATP turnira, između ostalog, bio je ondje i brat Zoran, a pogledi očiju i kamera prema Zdravku donijeli su prizor u kojem glava izgleda drugačije nego ranije, s dokazom da je obavljen posao o kojem se pričalo.

Bio je ovo novi Mamićev dolazak na neko sportsko natjecanje u BiH, nakon što ga se do sada znalo vidjeti na nogometnim utakmicama, a prateći nogomet aktivan je bio i brat Zoran.

Sada su se pojavili na tenisu i gledali su slavlje Srbina Dušana Lajovića, koji je došao do vrijednog naslova iznenađenjem protiv Andreja Rubljova, sa 6:3, 4:6, 6:4 protiv ruskog igrača u finalnom meču.

Podsjetimo, Lajović je ranije u tjednu u Banjoj Luci slavio i protiv Novaka Đokovića. U četvrtfinalu je prošao dalje sa 6:4, 7:6(6), a ta pobjeda je najviše odjeknula.

Mamić se, tako, u svojem novom izdanju predstavio u nastavku svojeg boravka u BiH, nakon što se smjestio u Hercegovini u bijegu od odlaska u zatvor u Hrvatskoj, gdje je pravomoćno osuđen nakon što je bio prvooptuženi u aferi izvlačenja novca iz Dinama.

“Ja sam mu zahvalan od srca. Nisam čovjek koji otresa ljude od sebe, on je učinio nešto što mi je olakšalo leđa jer se otresao od mene. Oni koji me poznaju znaju da sam ja Ante Čačić, imam svoj dignitet. Ja nisam ni s kim u paktu, ni s kakvim Antolićem, u paktu sam sa svojim poslom. Takav sam kakav jesam, takav sam bio u svim klubovima. Bio sam izbornik i to dovoljno govori o tome s kim sam u paktu. Štitit ću isključivo interese struke. Iza mene ne stoji politički lobi, već rad, iza mene je 38 godina trenerskog posla. U sedmom sam desetljeću, kao, i on i nemam energiju da osnivam novu obitelj”, govorio je prije koji mjesec Čačić osvrćući se na Mamićeve optužbe u obraćanju javnosti iz Hercegovine nedugo prije toga.

Dosta toga se u međuvremenu promijenilo s obzirom na to da na Maksimiru više nema Čačića, a ni Krešimira Antolića koji je otišao iz Uprave kluba, a s novom Upravom i drugim promjenama u vodstvu kluba, u drugi plan gurnuta je struja koja se u Dinamu povezuje sa Zdravkom Mamićem.

Promijenila se i kosa bivšeg Dinamovog gazde, sada s pojavljivanjem u javnosti u novom izdanju…