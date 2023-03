(FOTO) LEŽERNO DA LEŽERNIJE NE MOŽE! Boysi pale baklje i viču, ona u hotelskom ogrtaču i papučama

Uz samu Skupštinu Dinama i njene izaslanike te događaje na istoj, na kojoj sukobljene strane nisu baš birale riječi, najveću pozornost privukli su Bad Balue Boysi, koji su se smjestili na trg preko puta hotela i od tamo pratili događaje.

Boysi su nekoliko dana prije Skupštine pozvali članove da dođu 9. ožujka pred Sheraton, a ta akcija bila je budno praćena od strane policije i medija.

09.03.2023🇭🇷BBB (Dinamo Zagreb) in front of the Sheraton Hotel are waiting for the assembly results.





BBB is about to finally win over Mamić after 15 years of fighting. Everything may be over today https://t.co/Fjy3xrmcco pic.twitter.com/T1WAkHdrXj

