(FOTO) KAKO JE RONALDO OPET SVE ŠOKIRAO! Njegov potez nakon utakmice je za svaku osudu: ‘Zar mu je ego toliko velik!?’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Portugal je jednom senzacionalnom nogometnom partijom najavio velike stvari na Mundijalu. Europski prvak “otpuhao” je Švicarsku, no više se priča o problemima unutar te momčadi…

Naime, očekivano, slavili su portugalski nogometaši veliki trijumf s navijačima, otišli su im se zahvaliti za potpori koju su im pružili u utakmici protiv Švicaraca, ali nisu bili svi.

Dakako, Cristiano Ronaldo, najveća “instagramuša” i najveći ego na svijetu, svojevoljno se odlučio izolirati od ostatka momčadi, nije se priključio slavlju nego je produžio prema svlačionici puno prije suigrača.





I Bjelica je ostao šokiran

Je li to poruka izborniku što on misli o tome da ulazi u 73. minuti utakmice kad je ionako sve gotovo ili je to možda bila njegova reakcija na gotovo jedinstven stav portugalskih navijača kako za njega nema mjesta među starterima…

Kapetan Pepe ovako je to opisao:

“Ronaldo savršeno dobro zna da je najvažnija momčad. Ovo što se danas dogodilo je izbor trenera i to se mora poštovati”, rekao je jedan od strijelaca na utakmici.

🚨 Cristiano Ronaldo walks ‘straight off’ pitch at full-time as Portugal players celebrate with fans pic.twitter.com/FxaRtrL8cL — SPORTbible (@sportbible) December 6, 2022









A i Nenad Bjelica zapitao se u HRT-ovom studiju.

“Zar mu je ego toliko velik da ovo napravi!?”.

To je nešto što smo zapravo svi odavno znali. Da je on zabio hat-trick, znamo kako bi završilo…