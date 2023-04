(FOTO) ‘JEDAN OD MOJIH IDOLA IZ DJETINJSTVA’ Modrić objavio sliku koja mu puno znači, veliki igrač se poklonio

Luka Modrić do sada je nadmašio puno velikih igrača svojim uspjesima tijekom karijere, ali koliko god bio velik na svojem igračkom putu, kapetana Vatrenih često javno hvale jer se pred drugima ne uzvisuje, a pritom voli istaknuti koliko su drugi značili za njegovu karijeru.

To je napravio i danas, a povod je bio dolazak drugog igračkog velikana, sjajnog bivšeg talijanskog reprezentativca Francesca Tottija, na trening Reala u Madridu. Igrač koji je postao legenda u dresu Rome i svoje reprezentacije družio se s Realovim prvotimcima i s trenerom Carlom Ancelottijem, a s Modrićem je ‘pala’ i jedna fotografija koju je hrvatski reprezentativni kapetan podijelio na društvenim mrežama.

“Jedan od mojih idola iz djetinjstva”, napisao je Modrić uz fotografiju s Tottijem na Twitteru, dok je u objavama na Facebooku i na Instagramu dodao i da mu je uvijek zadovoljstvo vidjeti legendu.

One of my childhood idols 🤩🇮🇹 @Totti pic.twitter.com/1ZFa9ErLYK

— Luka Modrić (@lukamodric10) April 23, 2023