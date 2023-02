(FOTO) IVANA KNOLL SVJEDOČILA DEBAKLU! Zvijezdu ignorirali, nevjerojatne scene u Londonu

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ivana Knoll se ovih dana dobro zabavlja u Londonu, a vrhunac te zabave je jučer navečer bio jedan sportski, ovog puta ne nogometni, kao za vrijeme Svjetskog prvenstva u Katru na kojem je ‘bildala’ svoju popularnost, već uz boksački ring.

Popularna Hrvatica svjedočila je kako legendarni američki boksač Floyd Mayweather Jr. u ekshibicijskom meču pobjeđuje Aarona Chalmersa, 35-godišnjeg Engleza koji ima ponešto borilačkog iskustva u MMA vodama i u boksu, ali ponajprije je poznat kao televizijska zvijezda iz ‘reality’ šouova Geordie Shore i Ex on the Beach.

Trebao je to biti spektakl, no pokazalo se da je Knoll na koncu svjedočila debaklu jer su tribine velike londonske O2 Arene bile s puno praznih mjesta. Kapacitet je 20 tisuća, to nije lako napuniti za probrani ukus Engleza, a pokazalo se da je na koncu ta misija bila preteška za organizatore.





Ostala dobro raspoložena

Hrvatica je iz dvorane unatoč svemu tome objavila video u dobrom raspoloženju iz dvorane, a ranije ovog tjedna, napravila je i šou na ulicama Londona, o čemu smo pisali.

Bilo je tu i opuštanja na zabavi koju je organizirao Mayweather, s objavama kojima se hrvatska zvijezda pohvalila.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Knöll (@knolldoll)









Mayweather je u ringu obavio posao kako je to obično radio i u profesionalnoj karijeri okončanoj bez poraza, uz pobjede u svih svojih 50 mečeva. Često je to bilo bez puno atrakcije, a tako je ispalo i protiv engleskog borca s iskustvom u ‘reality’ šouovima.

Probrana i dobro upućena londonska publika je očito ‘nanjušila’ da to nije vrijedno dolaska u broju kojim bi se napunila dvorana. Englezi su imali puno svojih boksačkih šampiona, teško ih se može privući ovakvim ekshibicijama – pa su se dogodile scene koje su dosta odjeknule.