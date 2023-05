(FOTO) ISPOD BIJELE HALJINE SAMO GOLE GRUDI! Oduševila na crvenom tepihu, a u Formuli 1 pisala povijest

Svijet sporta ponekad voli glamuroznu scenu kakva se viđa na velikim filmskim festivalima ili na dodjelama poput one na kojima doznajemo dobitnike Oscara, a na takvu scenu već su dosta naviknuti ljudi iz svijeta Formule 1, s obzirom na to da utrke uglavnom prati puno spektakla sa strane.

Iz svijeta vožnje koji je navikao na druženje na spektaklu, jučer je u Parizu na dodjeli priznanja Laureus zablistala jedna Španjolka, 34-godišnja Carmen Jorda, koja je privukla pažnju bijelom haljinom ispod koje su bile gole grudi, bez ičega između njih i haljine.

Jorda se u svojem izdanju itekako istaknula i potaknula je priču o sebi u društvu drugih zvijezda iz svijeta sporta koje su slavile priznanja, predvođene Lionelom Messijem koji je proglašen za najboljeg sportaša i jamajčanskom sprintericom Shelly-Ann Fraser-Price, najboljom svjetskom sportašicom na dodjeli priznanja Laureus za prošlu godinu.

Među nagrađenima je bio i jedan sunarodnjak španjolske vozačice, 20-godišnji tenisač Carlos Alcaraz koji je dobio priznanje za najbolju novu zvijezdu u 2022. godini.

Lo que no viste de los Laureus: la reaparición de Carmen Jordá, el momento fan de Alcaraz y los mejores looks https://t.co/SryhmFQhkW

Carmen je sa svojom haljinom i s dekolteom privukla poglede, a skrenula se pozornost i na njezinu priču tijekom vozačke karijere, u kojoj je dio iskustva stekla u Formuli 1.

Carmen Jorda dons a plunging white gown at the 2023 Laureus World Sport Awards in Paris #Awards #Carmen https://t.co/MnWfdm2PKZ









