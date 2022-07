(FOTO) ISPLIVAO DOKAZ DA HRVAT POTPISUJE ZA VELIKANA: Kakva čast u karijeri, ali pritisak će sigurno biti golem

Pomalo smo bili skeptični na informacije da će Igor Tudor potencijalno preuzeti Marseille, no stižu dokazi tome u prilog.

Specijalist za vijesti o transferima Fabrizio Romano otkrio je da je potpis već dogovoren te da se službena objava očekuje ovoga ponedjeljka.

Također, još jedan ekspert za transfere, Gianluca Di Marzio, javlja da će Tudor, “koji je sletio u dva sata iza ponoći”, potpisati s Marseilleom. Prema njegovim informacijama, radi se o dvogodišnjem ugovoru.

Naime, Olympique Marseille u hitnoj je potrazi za glavnim trenerom nakon što se Jorge Sampaoli u petak sporazumno razišao s francuskim velikanom. Argentinac je doveo klub s Vélodromea do drugog mjesta u Ligue 1 prošle sezone što im je osiguralo direktan nastup u Ligi prvaka iduće sezone, ali skromno poslovanje ovog ljeta stvorilo je napetost.

Do sada je drugoplasirana ekipa Ligue 1 angažirala samo Isaaka Touréa iz Le Havrea. Kao i francuskog braniča Samuela Gigota, u transferu još iz siječnja te ostanak Mattea Guendouzija nakon posudbe iz Arsenala.

Ni u transfer željama se nisu nalazili, Sampaolijevi zahtjevi uključivali su Antoinea Griezmanna, koji zarađuje 1,8 milijuna eura mjesečno u Atlético Madridu ili Renata Sanchesa iz Lillea, koji bi se trebao pridružiti PSG-u.

U svakom slučaju, otvorila se dobra prilika za Tudora, vidjet ćemo hoće li se i službeno potvrditi uskoro…

Igor Tudor, just arrived in Marseille in order to sign the contract as new OM manager to replace Jorge Sampaoli. Contract agreed yesterday and club statement expected on Monday. 🚨🔵 #OM@Mode55489648 ⤵️📸 pic.twitter.com/b4bxayQDFh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2022