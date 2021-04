(FOTO) IBRAHIMOVIĆ RASPAMETIO SLJEDBENIKE: Zlatan objavio novu fotografiju koja je sve ostavila u šoku

Autor: G.I.Š.

Napadač Milana Zlatan Ibrahimović zna na svoj način svako malo uveseljavati javnost raznim ispadima, svađama, pjevanjem na San Remu ili kao ovaj put s novom frizurom.

Tako je Zlatan objavio zadnju fotografiju s treninga Milana u ćelavom izdanju.

Zlatan Ibrahimovic just posted this on Instagram… 😧 pic.twitter.com/ckaRq7DZgZ — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) January 24, 2021









Njegovi sljedbenici su odmah poludjeli i dali su do znanja redom kako im se ne sviđa novi izgled Zlatana Ibrahimovića, pa su komentari sljedeći:

“Što je k vragu napravio Zlatan” pitaju se it Troll Footballa, dok drugi govore kako nisu spremni živjeti u svijetu Zlatana bez kose.

What the hell has Zlatan done 🙈🙈





— Troll Football (@TrollFootball) April 21, 2021

Nah I’m not ready to live in a world with a no hair Zlatan https://t.co/QuQOC2VR0m — Don Drew (@DonDrewTeezel) January 24, 2021







Jedan pratitelj na društvenim mrežama je napisao: “Ničija kosa ne raste brzo kao Zlatanova”, a neki se pitaju je li Zlatan zapravo oćelavio.