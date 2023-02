(FOTO) HRVAT ODUŠEVIO ĐOKOVIĆA: ‘Matija, brate moj, vidimo se uskoro na terenu’!

Za vrijeme sezone u kojoj će uskoro ponovno biti u akciji, s predviđenim nastupom na ATP turniru u Dubaiju krajem veljače, Novak Đoković trenutno prati što se zbiva na teniskim terenima.

U tom praćenju, srpskom teniskom majstoru nije promaknulo što je ovog tjedna u Delray Beachu na Floridi napravio Matija Pecotić. Hrvatski tenisač koji sada igra samo povremeno s obzirom na to da se okrenuo poslovnoj karijeri u SAD-u bio je sjajan u dolasku iz kvalifikacija do drugog kola glavnog turnira, a na njegov uspjeh osvrnuo se i Đoković u svojim pričama na Instagramu.

Srpski teniski as podijelio je snimku u kojoj Pecotić slavi na Floridi, a tome je dodao svoju poruku.

“Matija, brate moj! Nisi ti još za kancelariju. Vidimo se na terenu uskoro”, napisao je Đoković, dodajući i ’emoji’ koji namiguje.

Podsjetimo, priča Matije Pecotića odjeknula je jer se okrenuo poslu u jednoj tvrtki koja se bavi tržištem kapitala i nekretninama, danas je direktor u toj tvrtki sa sjedištem na Floridi, a za vrijeme turnira u Delray Beachu, približio je i svoj posao izvan terena.

Did Matija Pecotic go to work before his 6 pm match at the @DelrayBeachOpen tonight? #DBOpen pic.twitter.com/irSO4pJveg

— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) February 15, 2023