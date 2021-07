(FOTO) HAMILTON VAN PODIJA: Red Bull osvojio Austriju, Norris napreduje velikim koracima

Današnja utrka VN Austrije donijela je novu pobjedu za Maxa Verstappena i Red Bull, koji su time odmakli Mercedesu i Hamiltonu u poretku konstruktora i vozača, te se čini kako je ova godina ona u kojoj će se prekinuti dominacija Britanca i Nijemaca.

Verstappen je bio odličan na startu te je odmah poveo, a Norris je uspio zadržati drugo mjesto ispred dva Mercedesa. Ipak u prvom krugu je izašao safty car te se skupina opet približila za leteći start.

Hamilton je ipak uspio prestići Norrisa u 20 krugu koji je zaradio i kaznu od pet sekundi zbog incidenta s Perezom. To nije bio kraj nedaćama najboljeg vozača dana, već je izgubio i treće mjesto od Bottasa kroz pitove.

Perez races Leclerc hard again, and the Ferrari once again takes a trip through the gravel #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/aH2GDe1obl

Finac je na stazi pretekao i Hamiltona za drugo mjesto, a isto je učinio i Norris te je 54 krugu zaobišao Britanca za treće mjesto, te je takav poredak ostao do kraja utrke.

LAP 54/71

One lap later, Norris also passes Hamilton to move into a podium position in third! Hamilton pits at the end of the lap#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/AgeGuOO34g

— Formula 1 (@F1) July 4, 2021