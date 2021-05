(FOTO) GUARDIOLA I U PORAZU GOSPODIN: Oduševio je gledatelje jednim potezom!

Chelsea je porazio Manchester City u finalu Lige prvaka pogotkom Kaija Havertza u 42. minuti i tako ostavio Građane bez, toliko željene, prve Lige prvaka u povijesti kluba.

Guardiola ni nakon deset godina nije uspio osvojiti ovo natjecanje, a osvajao ga je dva puta u karijeri: 2009. u 2011. godine s Barcelonom.

Nije mu to pošlo za rukom ni u Bayernu, a sa Cityjem će morati tražiti priliku drugi put.

No, usprkos porazu Guardiola je oduševio sve prisutne na jučeršnjoj utakmici. Nije čudno kada tužni i utučeni igrači, ali i treneri skidaju srebrne medalje s vrata, vidjeli smo takve prizore i u drugim sportovima, a nedavno baš u srijedu kada su tako postupili igrači Manchester Uniteda u Europa ligi.

No, Guardiola je napravio upravo suprotno.

Pep Guardiola kissing silver medal 🥈. Example.

Respect & Pride for the whole career ✊👏 pic.twitter.com/23tiqngplG

— Jorge Reis (@jorgecoutoreis) May 29, 2021