(FOTO) EVO KAKO JE MODRIĆ ‘CINKAO’ SVOG HRVATA: Dignuo je ruku u zrak i razotkrio njegove planove

Luka Modrić velikan je hrvatskog i svjetskog nogometa, dakako u svom Realu ima golem utjecaj i svakako je velika pomoć svim igračima na travnjaku.

A koliko je njegova pomoć značajna, potvrđuje i podatak kako je svom golmanu pomogao u trenutku kad je povremeni Vatreni uzeo loptu za izvođenje penala.

Hrvatski kapetan doveo je Real u vodstvo, a kod 2:0 imao je Celtic priliku smanjiti također s bijele točke. Josip Juranović nije zabio, a fotografija otkriva da je Modrić otkrio gdje će pucati hrvatski reprezentativac.

Dakle, prije nego što se Juranović, koji je u Celtic stigao prošle godine iz Legije, zaletio da izvede penal, Modrić je pokazao belgijskom golmanu da se baci u desnu stranu.

📸 Modrić telling Courtois where Juranović (Croatia teammate) would have shot the penalty. 👀 pic.twitter.com/X6wl41Epao

— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 3, 2022