(FOTO) DOŠLA JE I ZAVEZALA SE ZA MREŽU: Djevojka je sve šokirala, pa i popularnog Hrvata, evo zašto je to napravila

I dok smo zazivali kišu ne bi li pomogla Marinu Čiliću, dogodila se – ona! Jedna djevojka preskočila je ogradu, došla do mreže i zavezala se.

Nevjerojatno, ali istinito! Marin Čilić i Casper Ruud prvo su se povukli svatko u svoj kut terena, a nakon što je osiguranje izašlo na teren, tenisači su otišli u svlačionicu.

Djevojka je neko vrijeme ostala zavezana, a na sebi imala bijelu majicu s misterioznom porukom na engleskom jeziku:

“Imamo još 1028 dana”.

Imala je metalnu ogrlicu koju je metalnom žicom zavezala za mrežu, ali su je pripadnici osiguranja ubrzo maknuli s terena.

Is that how long she thinks it’ll take before the next slam neither Nadal or Djokovic will win? pic.twitter.com/5ZjzB3Xd6x

