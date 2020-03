(FOTO) DINAMO SKRŠIO ISTRU BEZ BJELICE NA KLUPI: Evo gdje je šef momčadi sjedio dok su modri zabijali!

Autor: Dnevno

U susretu 26. kola Prve HNL Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Istru 1961 sa 2-0 ostvarivši 21. pobjedu ove sezone.

Bila je to prva od četiri utakmice koje će Nenad Bjelica zbog kazne propustiti, a momčad hrvatskog prvaka vodio je Rene Poms.

Podsjetimo, Bjelica je zbog nesportskog ponašanja, odnosno vrijeđanja suca Marija Zebeca na utakmici protiv Osijeka, suspendiran na mjesec dana. Dinamo se žalio, a nakon što je kazna potvrđena strateg “modrih” neće sjediti na klupi do 6. travnja.

Dinamo je poveo već u 2. minuti utakmice. Damien Kadzior ubacio je iz kornera, a Emir Dilaver zabio za rano vodstvo “modrih”.

Korak do drugog gola domaćin je bio u 35. minuti, no snažan udarac Nikole Mora sa 20-tak metara završio je u okviru gola. U samoj završnici poluvremena domaćin je dva puta opasno zaprijetio, oba puta je pucao Oršić, no prvi udarac je Duka zaustavio, a minutu kasnije Oršić je pucao pored gola.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Dinamo je razriješio u 70. minuti golom Lovre Majera. Najbolju priliku gosti su imali u 55. minuti kada je Fintić ubacio pred Zagorca, ali je napadač Istre Delić zakasnio na loptu.

Dinamo sada vodi sa 65 bodova, Hajduk je drugi sa 45 bodova, dok je Rijeka treća sa 44 boda.

Istra je ostala na osmom mjestu sa 19 bodova, dva više od Intera i Varaždina.

REZULTATI 26. KOLA:

Dinamo – Istra 1961 2-0

Rijeka – Hajduk (17.30)

Subota:

Inter – Slaven Belupo 0-2

Osijek – Varaždin 2-0

Ponedjeljak:

Gorica – Lokomotiva (18)

TABLICA:

1. Dinamo 26 21 2 3 51-11 65

2. Hajduk 25 13 6 6 41-21 45

3. Rijeka 25 13 5 7 40-31 44

4. Lokomotiva 25 13 4 8 38-27 43

5. Osijek 26 11 9 6 38-25 42

6. Gorica 25 9 8 8 31-37 35

7. Slaven Belupo 26 7 5 14 23-43 26

8. Istra 1961 26 4 7 15 19-40 19

9. Inter 26 3 8 15 28-51 17

10. Varaždin 26 3 8 15 18-41 17