(FOTO) BRANITELJI POČASTILI DALIĆA, A NJEGA MUČE DVIJE BRIGE! Novi veliki upitnik, pogledajte kako se zagrijala atmosfera

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon što su se jučer okupili i bili na prvom treningu, hrvatski reprezentativci su predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem i stručnim stožerom ponovno radili na terenu u Dugopolju, na stadionu Hrvatski vitezovi. Cilj je osigurati da travnjak Poljuda bude što očuvaniji za utakmicu u kojoj će Hrvatska u subotu u 20:45 sati protiv Walesa započeti svoj put u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj, a s obzirom na to, posao je nastavljen na lijepom zdanju nedaleko od Splita, još uvijek bez svih najjačih aduta hrvatske reprezentacije.

Dobra vijest je da je sa suigračima radio Luka Modrić, koji je jučer imao poštedu i trenirao je po posebnom programu u hotelu dan nakon utakmice u dresu Reala, s gostujućim porazom od Barcelone u velikom derbiju španjolskog prvenstva.

Kapetan Vatrenih radio je u Dugopolju, ali još uvijek nema Brune Petkovića zbog bolnog koljena, no to nije jedina briga koja muči Dalića. Na poštedi je još uvijek Marcelo Brozović, kao i jučer, pa se i nad njegovim statusom nadvio upitnik s obzirom na to da ga još uvijek nema u poslu na terenu.





Vatrene je u Dugopolju dočekala i lijepa atmosfera na tribinama, s navijačima koji su došli pogledati kako radi momčad s kojom je danas na treningu bio i Luka Modrić. Uvijek je poseban doživljaj doći pogledati i pozdraviti kapetana, navijači su to napravili u lijepom broju.

Prije posla s momčadi na treningu, Zlatko Dalić bio je na svečanosti na kojoj je bio gost Koordinacije braniteljskih udruga na području grada Splita.

Uz razgovor i druženje, hrvatski izbornik ondje je primio i zahvalnicu branitelja sa splitskog područja za uspjehe na klupi reprezentacije.

U pripremama za utakmicu protiv Velšana, Dalić bi sutra na treningu trebao dočekati pričuvnog golmana Ivicu Ivušića koji je prebolio virozu, a na drugom kraju terena, trajat će potraga za odgovor tko će krenuti u hrvatskom napadu u subotnjoj utakmici.

S obzirom na to da je Petković još uvijek ‘izvan stroja’, čini se da izbornik tu neće morati previše dvojiti. Kao glavni izbor nameće se Marko Livaja, s iskustvom zbog kojeg se predviđa da je u prednosti pred 25-godišnjim Petrom Musom koji se nada prvom nastupu u najjačoj hrvatskoj reprezentaciji.