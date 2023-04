(FOTO) BIVŠA SVJETSKA PRVAKINJA STAVILA SILIKONE U GRUDI: ‘Imala sam kompleks zbog malih grudi, a onda je mama pala na koljena od šoka’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jana Kudrjavceva jedna je od onih koja je podlegla kompleksima. Pa je napravila nešto zbog čega je kasnije – požalila.

Naime, to je bivša gimnastičarka, trostruka svjetska prvakinja i olimpijska doprvakinja iz Rio de Janeira 2016. godine. Iako joj je tek 25 godina karijeru je okončala još 2016. godine, a danas je otvorila otvoreno progovoriti o svojim nepromišljenim potezima i korekcijama koje je napravila na tijelu.

“Pogriješila sam. Čim sam okončala sportsku karijeru odmah sam otišla do plastičnog kirurga.”, otkrila je u jednom intervjuu i dodaje:





Veliki kompleksi

“Ma sada shvaćam da to uopće nije bilo potrebno. Onda sam imala kompleks zbog malih grudi”, objašnjava Kudrjavceva.

Zanimala se o tome preko interneta.

“Još dok sam se aktivno bavila sportom puno sam čitala na internetu o povećanju grudi. Kada sam napunila 19 godina odlučila sam se na operaciju kojom sam mislila da ću riješiti komplekse. Neko vrijeme je i bilo tako, a onda sam shvatila da to nije najvažnije u životu. Moji su roditelji bili jako protiv toga.”, kaže i nastavlja:

“Tada sam živjela u Sankt Peterburgu i sjećam se da mi je mama došla u goste nakon operacije. Morala sam nositi posebni korzet jer sam bila pogrbljena. Mama me pitala što mi se dogodilo s leđima, a ja sam joj priznala što sam napravila. Ona je pala na koljena i pitala me zašto sam to napravila”, objašnjava Kudrjavceva.

Nije se Ruskinja odlučila samo na operaciju grudi, već i usana i u njih je dala staviti silikone.









“Da, i u usne sam stavila silikone prije dvije godine još dok sam trenirala. Ljudi koji me nisu poznavali su mislili da zbog toga mucam i slabo izgovaram neke riječi, ali taj problem sam imala još od rođenja”, dodaje Kudrjavceva koja je u ritmičkoj gimnastici tijekom karijere imala nadimak ‘Anđeo čeličnih krila‘ zbog teških vježbi koje sam izvodila.

