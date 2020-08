(FOTO) Bivša Balotellijeva djevojka, talijanska manekenka Raffaella, u zavodljivoj pozi koja malo toga ostavlja mašti

Autor: Dnevno

Lijepa talijanska manekenka Raffaella Fico, koja je postala popularna zbog svojih romansi s Cristianom Ronaldom i Mariom Balotellijem, kao i zbog sudjelovanja na zabavama Silvija Berlusconija, na praznicima je sa svojim novim dečkom Giuliom Fratinijem u Mykonosu.

Trebala sam shvatiti o kakvoj se osobi radi kad mi je rekao: “Mogu izlaziti s prostitutkama, mogu uništavati automobile, mogu zapaliti vlastitu kuću. Ali sljedeći ću dan izaći na teren, zabijati golove i biti najbolji”, rekla je Raffaela Fico davne 2012. nakon prekida s Balotellijem.

Raffaella Fico, bivša djevojka Marija Balotellija, tvrdila je još 2012. godine dao ju je taj talijanski nogometaš psihički zlostavljao.

Fico i Balotelli su u travnju 2012. godine raskinuli vezu, ali je 24-godišnja manekenka uskoro objavila da je trudna i da je dvije godine mlađi napadač Manchester Cityja otac. Balotelli je na to odgovorio traženjem utvrđivanja očinstva, a čini se da nije stao samo na tome, barem ako je vjerovati Raffaelli.

“Mario me zvao više od 30 puta. Vikao je na mene i nazivao me pogrdnim imenima”, rekla je za The Sun Fico i potom mudro zaključila:

Rafaella se, čini se, dobro oporavila nakon te veze, a sada je privukla pozornost fotografijom s novim dečkom Giuliom, koja malo toga ostavlja mašti.